E tudo Gyökeres mudou

Neste xadrez começaram os vermelhos. Um olhar breve para o 11 inicial do Gil Vicente via três defesas centrais, num contraste aos habituais dois que perduraram mesmo após a queda de Bruno Pinheiro. Do outro lado também Rui Borges manteve o 3-4-3 que já vem da deslocação a Dortmund. Desde então, dois jogos sem vencer e uma mudança compreendida na dimensão da onda de lesões do clube de Alvalade.

De resto, o posicionamento de Félix, muito puxado para o centro do terreno, afastou as intenções de Ricardo Esgaio de o perseguir. Zé Carlos, Fujimoto e Aguirre fizeram o resto do trabalho de desestabilização, conforme podemos ver na imagem acima. A linha que antes subia e descia graciosamente à voz de Sebastián Coates é agora um foco de instabilidade para o Sporting.

O empate ao intervalo foi lisonjeiro para o Sporting, dizia Luís Aresta, editor de desporto desta rádio e narrador do jogo, na transmissão em direto da Renascença.

A segunda parte trouxe Viktor Gyökeres e uma confiança renovada para o Sporting. A equipa de Rui Borges foi mais agressiva nos duelos (aumento muito significativo face à primeira parte) e apoderou-se do jogo.

Taticamente, fomentou-se algo que se tinha visto a espaços no primeiro tempo, com a aproximação de Francisco Trincão ao corredor de Quenda para, tal como fez Félix na primeira parte, confundir as marcações altamente individualizadas que iam operando no centro de controlo do adversário.