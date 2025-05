​Vida ou morte para Benfica e Sporting

Do outro lado da segunda circular, Bruno Lage tinha sido apontado como timoneiro à jornada 5 na tentativa de recuperar animicamente um plantel pouco crente nas ideias do treinador, e quem sabe talvez repetir o feito da temporada 2018/19, em que pegou na equipa e só parou quando conquistou o título de campeão nacional.

O dérbi de sábado é provavelmente o jogo mais importante do panorama nacional dos últimos anos: vida ou morte para ambos Benfica e Sporting, com a Liga Portuguesa em disputa.

Tomás Araújo, à data o melhor central do Benfica, passou para lateral-direito, numa adaptação forçada pela lesão de Bah, e devolveu António Silva à titularidade. Não é ideal, mas tem funcionado relativamente bem. A extremos há soluções para todos os gostos e, frente ao Sporting, Lage pode optar pela experiência de di María, pela verticalidade de Amdouni ou pela irreverência de Bruma. Aktürkoğlu, esse, parece certo no apoio ao cada vez melhor Pavlidis.

Desde que assumiu as rédeas, Bruno Lage devolveu um pouco da alma benfiquista ao plantel. Conseguiu comungar com os adeptos, ligá-los à equipa, e dar crença às hostes encarnadas. Espírito renovado, mas também ideias diferentes para o relvado.

Ideias bem claras, espelhadas em campo e outro fator que joga a favor das águias: Bruno Lage este ano tem-se mostrado brilhante na preparação de jogos a doer: 4-0 ao Atlético de Madrid, 4-1 por duas vezes ao FC Porto, 2-0 à Juventus, e ainda aquele jogo com o Barcelona que podia ter sido histórico.

Nuances diferentes, construção a três com Carreras perto dos centrais, variabilidade de soluções, tudo com clara disrupção efetiva na teia adversária. A pedra no sapato? O Sporting de Rui Borges. Foram dois jogos, uma derrota e um empate (com sabor a vitória na Taça da Liga). Some-se ainda o fator casa e adeptos e o Benfica partiria como favorito, não houvesse dois resultados de interesse do outro lado.

Quanto aos leões, Rui Borges assume o comando precisamente no jogo frente ao Benfica. Vitória por 1-0, com dedo do treinador. Rompeu com a linha de três perpetuada por Ruben Amorim e depois continuada por João Pereira, e assumiu a equipa num 4-4-2 (ou 4-2-3-1) em que Trincão até apareceu como médio.

A enorme onda de lesões, associada a alguma falta de brilho exibicional, levou Rui Borges, mais à frente, a devolver a equipa ao conforto do 3-4-3. Parece melhor o Sporting, mais dinâmico, mas infelizmente ainda muito dependente do que Gyökeres consiga fazer. Aliás, este Sporting é dependente da parelha nórdica porque, e talvez por Morita ainda não estar em forma, Hjulmand é essencial para o controlo das operações no meio-campo. E isso é algo que marca a diferença entre ambos os conjuntos.