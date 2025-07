​Posição e liberdade: o Braga de Carlos Vicens

Espanhol, vindo do Manchester City e privou com Guardiola... Podia antecipar-se o que daí vinha quando pensamos numa ideia de jogo associada. Mais ou menos. O maiorquino absorveu muito de Guardiola, mas não foi preciso mais que um jogo para perceber que tem uma identidade bem vincada e única.

É um processo já habitual nas equipas do ainda treinador dos ‘cityzens’, os adjuntos emancipam-se e procuram a sorte a solo. Nesse capítulo, Vicens seguiu as pisadas de Arteta, Maresca, entre outros.

Carlos Vicens estreia-se no comando técnico com um(...)

Começo pelas semelhanças. Procura construir vantagens a partir de trás com jogo curto. Se houver pressão alta, o guarda-redes quase que funciona como central, lado a lado com os três verdadeiros defesas centrais.

Mais à frente, constrói a três, puxando o defesa direito (improvisado) Vítor Carvalho para a dupla do meio-campo. Estruturou-se em 3-5-2 com Ricardo Horta perto do ponta de lança, Navarro.

Viram-se muitos apoios frontais. Os centrais são convidados a quebrar linhas de pressão com passe vertical e corredor central como primordial. À Guardiola.

As diferenças. O treinador arsenalista não é fundamentalista no que à posição do “ala” (e já explico as aspas) do lado contrário diz respeito. Não são obrigados a ficar colados à linha e podem procurar espaço dentro. De um lado e do outro.

Dentro do 3-5-2 há muita liberdade para os jogadores. Vários trocaram de posição durante a partida em momentos específicos. A estrutura, essa, é sagrada.

Quanto às aspas fica no ar se o posicionamento e a liberdade tiveram a ver com o facto de o Braga ter jogado com Zalazar e Dorgeles, dois médios de origem nessa posição, ou se é para criar superioridades pelo corredor central. Devo dizer que nem um nem outro pareceram particularmente confortáveis na nova função de largura, sendo os dois médios de origem.