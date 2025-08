Sporting-Benfica. Há boas e más notícias, um reforço milionário ainda tímido e uma opção estranha

O Benfica venceu o primeiro jogo oficial da temporada e conquistou a 10.ª Supertaça, num jogo passado longe das balizas. Foi um encontro ainda disputado num ritmo lento, não houve claro ascendente de nenhum dos lados. Quanto ao jogo, não há motivos de grande sorriso para nenhum dos lados. Porque o Benfica junta este troféu a um vasto palmarés (e não quero negligenciá-lo) mas a exibição é pouco convincente e os reforços mostraram alguma carência de adaptação. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O plantel ainda vai sofrer alterações e o tempo de trabalho, como diz Bruno Lage, é curto e isso são tudo fatores a ter em consideração. Do lado do Sporting, houve alguns apontamentos positivos, mas a dependência de Gyökeres pareceu demasiado evidente no que à criação de oportunidades diz respeito. A organização coletiva O Sporting apresentou-se num sistema híbrido, habitual em Rui Borges. A defender em 4-4-2, com Pedro Gonçalves perto de Harder, e a atacar a maioria das vezes em 3-4-3, com Fresneda perto dos centrais e Geny Catamo a dar largura ou com Hjulmand pelo meio dos centrais (mais raro) e a largura a ser dada pelos laterais. Acabou com Kochorashvili perto dos centrais.

Em pressão, os encarnados emparelharam homem a homem, com Barreiro perto de Pavlidis e Barrenechea a fazer sombra a Hjulmand. Em bloco baixo, viu-se uma linha de 5 com Aursnes na direita a tapar Maxi Araújo e Dedic com a responsabilidade de ir com Pote sempre que este baixava. Com bola, a equipa de Bruno Lage manifestou claras dificuldades em circular por dentro atacando sempre pela direita através do binómio Aursnes/Richard Ríos, e aproveitando alguns erros de abordagem do lateral uruguaio do Sporting. Os destaques Lage a adaptar-se ao adversário foi uma constante: no 11 apresentado, com a inclusão de Barreiro a 10 (a pensar na pressão, porque pouco oferece com bola), na estrutura sem bola e até na forma como as substituições seguiram-se quase sempre às do Sporting e ainda foram mudadas em função de quem tinha entrado do outro lado. Somaram-se erros. Foram vários os erros individuais que deram origem a lances perigosos. No Benfica, António Silva e Dedic fizeram passes para os avançados adversários; no Sporting foram Gonçalo Inácio e Maxi a fazê-lo. O último acabou em golo de Pavlidis, num lance em que Rui Silva não fica nada bem na fotografia.

Com Pavlidis, falta saber como será a gestão com Ivanovic no plantel. O grego foi a melhor unidade benfiquista, sobretudo na primeira parte, e mostrou-se quando Ríos e Barreiro andavam desaparecidos do corredor central. Rui Borges também somou pecados. Zeno Debast entrou e deu outra vida ao ataque leonino. Descobriu os companheiros em passe inúmeras vezes e provou que devia ter começado de início depois de ter estado em bom plano na pré-temporada. Já a entrada de Ricardo Esgaio causou estranheza. Quenda havia entrado poucos minutos antes para a esquerda e, com Esgaio, passou para a direita com o recém entrado a ser adaptado a uma nova posição. O Sporting perdeu profundidade e capacidade de carregar a área do Benfica quando o tempo escasseava. Quanto ao duelo entre Pote e Barrenechea, foram os elementos mais da construção das duas equipas. O primeiro pela habilidade no primeiro toque e por perceber que, se baixasse muito, Dedic ia ficar a meio caminho; o segundo pela leitura de jogo e movimentação exímia.