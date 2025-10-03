​O que vão fazer os médios do Benfica contra o FC Porto?

No próximo domingo o Porto recebe o Benfica, num jogo marcado pelo regresso de José Mourinho ao clube que o entregou ao mundo. Vinte e um anos depois vai ao Dragão de vermelho, treinador de um Benfica que vai tentando reconstruir. É o seu quinto jogo após duas vitórias, um empate e uma derrota. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Do outro lado, Farioli joga o seu segundo clássico. Cem porcento vitorioso na Liga, o italiano implementou no FC Porto um modelo alicerçado em dois pilares fundamentais. O regresso do ‘jogar à Porto’ manifestado na agressividade dos jogadores e na fome que demonstram quando não têm a bola, e na identidade muito própria vincada no tão em voga jogo de posição, em que a bola mexe mais que as peças (não é bem assim, mas simplifico). A posição e os problemas que o Benfica enfrenta Com bola, o Porto coloca os laterais dentro, centrais fechados e os médios muito subidos, para preparar o ataque a zonas através de movimento ou a responder a cruzamento. Os extremos abrem muito para esticar a linha defensiva de quatro do adversário.

O que está acima aconteceu frente a Chelsea e Gil Vicente. Os médios adversários procuraram zonas mais perto da área, a resposta de Ríos e Enzo foi baixar para a linha defensiva. E o problema acabou por ser não ter havido ajuste da restante linha defensiva ao ajuste dos médios. Nos dois jogos verificou-se que sobretudo Dedic (muito ligado ao primeiro golo do Chelsea) não alargou a linha e, apesar de haver seis homens, houve espaço no lado contrário para os adversários explorarem.