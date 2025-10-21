O caso de Zerbi (e porque o Sporting vai ter problemas contra o Marselha)

As suas equipas são fáceis de identificar, difíceis de contrariar. Um pouco como as de Francesco Farioli, que é um dos seus discípulos mais bem-sucedidos (foi treinador de guarda-redes na equipa técnica de Zerbi).

Começou no Foggia, mas foi o seu Sassuolo que despertou as atenções do mundo. Saltou para a Ucrânia, ao serviço do Shakthar e depois seguiram-se dois anos no Brighton de Inglaterra. Levou-o a Marselha o ódio ao poder, que diz que o PSG representa.

Trabalha "para ser feliz e não para ganhar", mas tem neste momento o seu Marselha à frente do campeonato na era do enorme PSG. Na Liga dos Campeões enfrenta o Sporting, na quarta-feira, em Alvalade.

Roberto de Zerbi é um desses casos. Treinador que ou se adora ou se odeia, de culto para os apaixonados pelo passe, jogo de posição e terceiro homem. Perdoem-me o jargão.

Deixam discípulos um pouco em todo o lado, e marcam uma geração de jogadores, mas sobretudo de treinadores de futebol.

Há diferentes formas de deixar um legado importante no futebol. Os títulos perpetuam nomes, mas há treinadores que mesmo alheados das grandes decisões parecem cair no goto da opinião pública pela forma subversiva como as suas equipas jogam.

O italiano alterna entre construir com dois ou três centrais, dependendo dos jogadores. Com Pavard a fazer central e lateral em momentos diferentes do jogo, o Marselha constrói numa estrutura bem vincada de 3-2-5. A largura, independentemente da estrutura, é dada a extremos puros, no caso Igor Paixão à esquerda e a Mason Greenwood (a estrela da companhia) à direita.

A ideia é "manter e desfrutar da bola, trabalhar com paixão, trabalhar com ambição e trabalhar por um sonho".

Em 2025, e depois da qualificação para a Champions, o Marselha publicou no YouTube uma minissérie de acesso aos bastidores do clube. Uma forma fácil para adeptos em geral perceberem a forma de trabalhar do clube, mas sobretudo a metodologia de trabalho e a comunicação do treinador italiano.

É frontal, não está preso a resultados e preocupa-se com a forma nas correções aos jogadores. Pouco lhe importa ganhar se achar que os jogadores não fizeram as coisas corretamente, e vice-versa. Fala italiano com toda a gente – tem um tradutor constantemente a seu lado – e arranha inglês aqui e ali. Na gestão de conflitos é implacável como os dispensados Rabiot e Rowe (confrontos em treino) puderam testemunhar.

O que torna as suas equipas especiais, estrutura e sistemas à parte, são as ideias. Revolucionárias – e cada vez mais replicadas- com uma intenção clara de sair a jogar a partir de trás, caso haja vantagem.

A vantagem, para de Zerbi, é ter mais um homem na construção que o adversário. Não contabiliza o guarda-redes e, por isso, equipas que individualizem a pressão como o Sporting veem a bola passar-lhes por cima das cabeças mais vezes que as restantes.

Joga para marcar golos, para entreter e quem vai ao estádio por norma tem espetáculo garantido. De Zerbi pode ser o treinador de culto que verga o colossal PSG, mas para isso tem de manter uma consistência difícil de encontrar na equipa do sul de França.

*é treinador e comentador de futebol na Rádio Renascença