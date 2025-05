Mariana Vieira da Silva. "Há pessoas em melhores condições para uma candidatura à liderança do PS"

Numa altura em que o nome de Mariana Vieira da Silva circula no PS como uma opção para fazer frente a José Luís Carneiro, a antiga ministra defende que "há socialistas em melhores condições para protagonizarem" uma outra candidatura à liderança do Partido Socialista.



No programa Casa Comum da Renascença, a antiga deputada reconhece que um dirigente partidário não deve excluir a possibilidade de uma candidatura. "Do ponto de vista do princípio, não deve dizer isso, porque então coloca-se numa situação de inevitabilidade", sublinha Mariana Vieira da Silva, que logo a seguir recorda que nunca ambicionou ser líder do PS.

"Nunca escondi que não tinha como projeto de vida - não é uma coisa em que eu, ao contrário de muitas outras pessoas, tenho pensado ao longo dos últimos anos - fazer um caminho para a liderança do PS. Nunca foi esse o meu posicionamento no espaço político", assinala a antiga governante socialista.