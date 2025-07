PS viabiliza descida do IRS proposta pelo Governo. Mariana Vieira da Silva pede que se expliquem “condições” da medida

O contexto de incerteza internacional pede cautelas e a descida do IRS em 500 milhões até ao 8.º escalão proposta pelo Governo, que será discutida no Parlamento na sexta-feira, é uma medida que exige que seja tomada “com a certeza de que não se volta atrás nela”, defende a dirigente do PS e deputada Mariana Vieira da Silva.

No habitual debate no programa Casa Comum, da Renascença, a ex-ministra socialista diz que o PS “já tem vindo a dizer que não obstaculizará esta medida e também não deixará no debate assinalar e propor alternativas”. Questionada se isso quer dizer que o grupo parlamentar vai viabilizar a proposta do Governo, Mariana Vieira da Silva responde que “essa tem sido a postura do PS”.

A dirigente socialista desafia o Governo a esclarecer as “condições” que existem para reduzir o IRS nesta altura, colocando dúvidas sobre a formulação da medida que potencialmente beneficiam “mais os rendimentos mais elevados e menos as classes médias”.

Desde a campanha eleitoral de maio que o PS vem chamando a atenção para um cenário macroeconómico da AD que Mariana Vieira da Silva considera “irrealista”. A deputada do PS alerta que a “cada semana que passa há mais indicações de que a economia está numa situação em cadeia de uma ligeira recessão, que a nível internacional a incerteza cresce cada vez mais”.

Assim, diz Mariana Vieira da Silva, “é preciso que o Governo explique porque é que entende que tem estas condições” para avançar com a baixa do IRS. A dirigente socialista alerta que “até para a confiança dos portugueses na nossa democracia, a última coisa que pode acontecer é voltarmos a ter períodos de retrocesso”.

A “promessa” de campanha

Perante aquilo que se tratou de uma promessa de campanha da AD para as legislativas de maio, o antigo deputado do PSD Duarte Pacheco concede, no entanto, que o Governo tem que, “não com base em fé, mas com base em factos, demonstrar que esta medida não nos vai levar para esse caminho” de eventual recessão, tendo até em conta as “reservas” do Conselho de Finanças Públicas ou da Comissão Europeia, que apontam para défice a breve trecho.

No programa “Casa Comum” da Renascença desta semana, Duarte Pacheco defendeu que “pode haver” uma menor evolução positiva da economia internacional, “o que afeta as nossas exportações”. Sendo assim, “aquilo que dá para perceber com esta medida também, é que o Governo quer compensar isso de alguma forma, promovendo a procura interna e aumentando a procura interna, para que o produto continue a crescer ao ritmo que o Governo deseja”.

Para o antigo dirigente do PSD, não existe nesta medida propriamente perda de receita. “Se esses 500 milhões de euros forem gastos em consumo, rapidamente vai buscar quase 25% ao IVA”.