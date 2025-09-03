Incêndios, o novo letivo e a busca da paz na Ucrânia

Os comentadores Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam a gestão política dos incêndios de agosto e os desafios do novo ano letivo. No plano europeu, a análise centra-se nos esforços negociais para a paz na Ucrânia.
