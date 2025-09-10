Moedas, o acidente da Glória e a União vista por Úrsula Von der Leyen

No Casa Comum desta semana, Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco debatem o acidente do elevador da Glória e as responsabilidades políticas de Carlos Moedas. No plano europeu, em análise está o discurso do Estado da União de Ursula von der Leyen.
Veja o Casa Comum em vídeo:
Casa Comum: Moedas, o acidente da Glória e o estado da UE
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.