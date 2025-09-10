Menu
A política nacional e europeia em debate à quarta-feira depois das 23h00.
Moedas, o acidente da Glória e a União vista por Úrsula Von der Leyen
Ouça o programa Casa Comum, com Duarte Pacheco e Mariana Vieira da Silva

Casa Comum

Moedas, o acidente da Glória e a União vista por Úrsula Von der Leyen

10 set, 2025 • José Pedro Frazão


No Casa Comum desta semana, Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco debatem o acidente do elevador da Glória e as responsabilidades políticas de Carlos Moedas. No plano europeu, em análise está o discurso do Estado da União de Ursula von der Leyen.

Veja o Casa Comum em vídeo:

