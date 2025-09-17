Os comentadores Duarte Pacheco e Mariana Vieira da Silva analisam a situação nas urgências da Península de Setúbal e a promessa de atração de médicos para o SNS. Com a presença do eurodeputado João Oliveira, do PCP, o painel comenta ainda o relatório de uma comissão de investigação independente da ONU que acusa Israel de cometer genocídio na Faixa de Gaza, a par do início da ofensiva terrestre israelita sobre a cidade de Gaza.
Veja o vídeo do programa Casa Comum:
Casa Comum: As urgências da Saúde em Portugal e a ofensiva sobre Gaza
