Os comentadores Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam o anteprojeto de revisão do código laboral. Na dimensão europeia analisam as declarações de reconhecimento do estado da Palestina por diversos governos europeus.
Veja o Casa Comum em vídeo:
Casa Comum: Reforma laboral e reconhecimento da Palestina
