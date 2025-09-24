Menu
Renascença Renascença
Euranet
Casa Comum
A política nacional e europeia em debate à quarta-feira depois das 23h00.
A+ / A-
Arquivo
Reforma laboral e reconhecimento da Palestina
Ouça o Casa Comum, com Duarte Pacheco e Mariana Vieira da Silva

Casa Comum

Reforma laboral e reconhecimento da Palestina

24 set, 2025 • José Pedro Frazão


Os comentadores Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam o anteprojeto de revisão do código laboral. Na dimensão europeia analisam as declarações de reconhecimento do estado da Palestina por diversos governos europeus.

Veja o Casa Comum em vídeo:

Casa Comum: Reforma laboral e reconhecimento da Palestina
Casa Comum: Reforma laboral e reconhecimento da Palestina
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.