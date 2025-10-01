Menu
Rendas moderadas, lei de estrangeiros, a Moldova e a Ucrânia
01 out, 2025 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam a aprovação parlamentar das alterações à Lei de Estrangeiros e a polémica sobre as "rendas moderadas" definidas pelo Governo. No plano europeu, a eurodeputada do CDS Ana Miguel Pedro junta-se ao painel fixo para abordar o alargamento da UE à Moldova e à Ucrânia.

