Rendas moderadas, lei de estrangeiros, a Moldova e a Ucrânia

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam a aprovação parlamentar das alterações à Lei de Estrangeiros e a polémica sobre as "rendas moderadas" definidas pelo Governo. No plano europeu, a eurodeputada do CDS Ana Miguel Pedro junta-se ao painel fixo para abordar o alargamento da UE à Moldova e à Ucrânia.
