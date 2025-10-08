Menu
Das autárquicas "imprevisíveis" à flotilha

08 out, 2025 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco antecipam as autárquicas de domingo, a possível aprovação do Orçamento do Estado e o caso da investigação ao juiz Ivo Rosa. No programa Casa Comum da Renascença, os comentadores abordam ainda a polémica em torno da Flotilha para Gaza e a fronteira entre a crítica a Israel e o antissemitismo na Europa.

