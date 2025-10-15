Das autárquicas às presidenciais, passando pelos sinais de paz em Gaza

Menu
A política nacional e europeia em debate à quarta-feira depois das 23h00.
Ouça o programa Casa Comum, com o social-democrata Duarte Pacheco e a socialista Mariana Vieira da Silva

15 out, 2025 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco fazem o rescaldo das autárquicas, analisam as linhas mestras da proposta de Orçamento do Estado e olham ainda para apoio do PS à candidatura de António José Seguro a Belém. No plano europeu, os comentadores analisam o plano de paz para Gaza e a crise política em França.

