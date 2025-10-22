Menu
Do controlo da burca ao descontrolo do elevador da Glória
Ouça aqui o programa Casa Comum, com Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco

22 out, 2025 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam esta semana o relatório preliminar do acidente do Elevador da Glória, a aprovação da lei que proíbe o uso da burca e evocam ainda a figura de Francisco Pinto Balsemão. No plano europeu, os comentadores analisam os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia e os vencedores do Prémio Sakharov.

