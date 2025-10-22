Do controlo da burca ao descontrolo do elevador da Glória

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam esta semana o relatório preliminar do acidente do Elevador da Glória, a aprovação da lei que proíbe o uso da burca e evocam ainda a figura de Francisco Pinto Balsemão. No plano europeu, os comentadores analisam os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia e os vencedores do Prémio Sakharov.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.