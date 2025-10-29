"Ninguém foi obrigado a escolher o Chega como parceiro" na lei da nacionalidade

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam a aprovação do Orçamento e a relação do PSD com o Chega, passando pela Lei da Nacionalidade. No plano europeu, abordam os desafios da relação com a China, no contexto da presença da UE na cimeira da ASEAN e do encontro entre Trump e Xi.
