Saúde: a demissão da ministra e um pacto de regime acabariam com a crise?

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam a sucessão de casos na área da saúde, fragilizando a posição da ministra Ana Paula Martins. No plano internacional, os comentadores juntam-se ao eurodeputado Tiago Moreira de Sá, do CHEGA, na análise dos impactos da presidência de Donald Trump, incluindo para a Europa, à passagem do primeiro aniversario da eleição do magnata.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.