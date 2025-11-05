Casa Comum
A política nacional e europeia em debate à quarta-feira às 13h05.
Saúde: a demissão da ministra e um pacto de regime acabariam com a crise?

05 nov, 2025 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam a sucessão de casos na área da saúde, fragilizando a posição da ministra Ana Paula Martins. No plano internacional, os comentadores juntam-se ao eurodeputado Tiago Moreira de Sá, do CHEGA, na análise dos impactos da presidência de Donald Trump, incluindo para a Europa, à passagem do primeiro aniversario da eleição do magnata.

