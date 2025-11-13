Casa Comum
A política nacional e europeia em debate à quarta-feira às 13h05.
A+ / A-
Arquivo
Greve geral, debates presidenciais e a COP30

Casa Comum

Greve geral, debates presidenciais e a COP30

13 nov, 2025 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam a greve geral anunciada para Dezembro e comentam a posição da UGT. No plano internacional, os comentadores do programa "Casa Comum" analisam a COP30 e o apoio aos países mais pobres

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.