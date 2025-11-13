Greve geral, debates presidenciais e a COP30

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam a greve geral anunciada para Dezembro e comentam a posição da UGT. No plano internacional, os comentadores do programa "Casa Comum" analisam a COP30 e o apoio aos países mais pobres
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.