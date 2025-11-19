Buscas na TAP? "Não surgem por acaso"

Mariana Vieira da Silva considera que as buscas realizadas esta terça feira - 10 anos depois do processo de privatização em 2015 - significam que só uma década depois se está a iniciar uma investigação e realça que "uma país onde a justiça não é credível, é sempre um país onde não vale investir".

A antiga ministra do PS defende "têm sido semanas muito tristes para a justiça portuguesa". Mariana Vieira da Silva critica as declarações do Procurador Geral da República sobre o caso Spinumviva em que utilizou a expressão "presente de Natal" para a indicar que decisão será conhecida em breve e ainda a operação influencer em que há pessoas sob escutas durante quatro anos que ainda não foram ouvidas pela justiça.

Também Mariana Vieira da Silva considera que "não é um acaso" tudo acontecer em semanas críticas no futuro das empresas e do país. A deputada do PS lembra o caso recente com o Novo Banco. " O tempo, a forma como as notícias aparecem, são factores de enorme preocupação que impõem a todos os atores políticos uma serenidade que nem sempre tem existido", sublinha.

No programa Casa Comum, da Renascença , o antigo deputado do PSD diz ter "quase a certeza" de que a razão destas acções é "perturbar" o processo de privatização em curso e admite que exista um controle destas acções "das forças políticas que estão contra o processo de privatização". Duarte Pacheco sublinha que estas acções acabam por diminuir o valor da TAP e "prejudicar o Estado naquele que poderá ser o valor da privatização".

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco consideram que as buscas realizadas esta terça-feira na TAP "não surgem ao acaso" , uma vez que ocorrem na semana em que termina o prazo para outras empresas manifestarem interesse na compra da companhia aérea no novo processo de privatização.

Também Duarte Pacheco, do PSD, considera que são necessárias explicações do atual PGR Amadeu Guerra sobre o momento escolhido para a realização das buscas à TAP. "Se for só para fazer-se de Rainha de Inglaterra escusava de lá não estar. Se é para modificar as coisas era bom que quando acontece um caso destes ele próprio explicasse que isto tem que ser feito, que o timing não foi o correcto. Senão nas primeiras semanas de janeiro vai haver casos que envolvam os candidatos às eleições presidenciais", defende.

Noutro plano, sobre a lei laboral e o novo documento enviado pelo Governo na semana passada à UGT, Mariana Vieira da Silva diz que "fica provado que foi preciso anunciar uma greve geral para haver diálogo". A deputada do PS diz ainda assim que passa a haver discussão há temas que não podem ficar "de lado" e destaca a questão do banco de horas e das novas regras para os contratos a termo.

Já Duarte Pacheco não concorda com a abertura total da discussão sobre todas as medidas. O antigo deputado do PSD considera que "se o Governo entende que para o país alcançar maior crescimento económico são necessárias algumas medidas" não poderá "deixar tudo como está". Duarte Pacheco realça que a iniciativa a entrar no parlamento "nunca será da UGT ou da CGTP".

ONU aprova plano para recuperar Gaza

Duarte Pacheco considera que o plano de Paz de Donald Trump para Gaza aprovado no Conselho de Segurança da ONU que prevê a colocação de uma força internacional de estabilização na região será "diferente" uma vez que recebeu um "selo" das Nações Unidas.

O social democrata considera importante que a nova plataforma enviada para Gaza "possa exercer a força" no desarmamento do Hamas. Duarte Pacheco lembra contudo que houve resistência de Israel e do Hamas e teme que no futuro se assista a um conflito entre a força internacional enviada para Gaza e o Hamas.

Já Mariana Vieira da Silva considera que o plano "é muito ambicioso" porque assim tem de o ser uma vez que "é a única forma" de encarar o tema. A deputada do PS considera o plano ainda "muito positivo" e considera que acaba por ser irónico haver a "institucionalização" de uma proposta do maior "desinstitucionalizador que o mundo já viu".