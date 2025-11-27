Euranet
PGR em causa em Portugal, Ucrânia à beira de acordo de paz
Ouça aqui o programa Casa Comum, com Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco

Casa Comum

PGR em causa em Portugal, Ucrânia à beira de acordo de paz

27 nov, 2025 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam os últimos desenvolvimentos da Operação Influencer, sobre a realização de escutas a António Costa. O painel do programa "Casa Comum" debateu ainda a polémica em torno da comemoração do 25 de Novembro e o recurso ao Tribunal Constitucional sobre a Lei da Nacionalidade. No plano internacional, foi analisado um possível acordo de paz para a Ucrânia e os resultados da COP30 sobre Clima.

Veja o vídeo do programa Casa Comum:

