A socialista Mariana Vieira da Silva e o social-democrata Duarte Pacheco comentam os últimos desenvolvimentos do processo Influencer e abordam dois temas estruturais para Portugal: o futuro da Segurança Social e as decisões a tomar na área da Defesa. O contexto europeu em torno da guerra da Ucrânia é o pano de fundo para o debate que passa ainda pela crise entre a Venezuela e os Estados Unidos.
Veja o Casa Comum em vídeo:
Casa Comum: Segurança Social e Defesa numa Europa que prepara a guerra
