Greve geral em Portugal, Europa chocada com Trump

Os comentadores Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco antecipam a greve geral convocada pela CGTP e pela UGT, nas suas reivindicações e nos impactos políticos dos níveis de adesão dos trabalhadores. No plano europeu, o painel de comentadores junta-se ao eurodeputado Tânger Correia, eleito pelo CHEGA, para analisar o impacto para a Europa da Estratégia de Segurança Nacional Americana agora publicada.
