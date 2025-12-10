Euranet
A política nacional e europeia em debate à quarta-feira depois das 23h00.
Greve geral em Portugal, Europa chocada com Trump
Greve geral em Portugal, Europa chocada com Trump

10 dez, 2025 • José Pedro Frazão


Os comentadores Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco antecipam a greve geral convocada pela CGTP e pela UGT, nas suas reivindicações e nos impactos políticos dos níveis de adesão dos trabalhadores. No plano europeu, o painel de comentadores junta-se ao eurodeputado Tânger Correia, eleito pelo CHEGA, para analisar o impacto para a Europa da Estratégia de Segurança Nacional Americana agora publicada.

Veja o Casa Comum em versão vídeo:

