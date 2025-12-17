Residências universitárias e habitação acessível

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam as declarações polémicas do ministro da Educação sobre as residências universitárias, as decisões do Tribunal Constitucional sobre a Lei da Nacionalidade e o rescaldo da greve geral. Os comentadores analisam o plano europeu para habitação acessível apresentado pela Comissão Europeia e o decisivo Conselho Europeu à espera de decisões sobre os ativos russos congelados na Europa.
