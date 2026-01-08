Euranet
Casa Comum
A política nacional e europeia em debate à quarta-feira depois das 23h00.
Novos casos na Saúde, a Venezuela e as presidenciais
Ouça o programa Casa Comum

08 jan, 2026 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam as últimas polémicas na saúde e o andamento da campanha eleitoral para as presidenciais. Com a participação de João Oliveira, do PCP, abre-se ainda um debate sobre a intervenção americana na Venezuela.

Veja o Casa Comum em versão vídeo:

