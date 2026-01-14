Euranet
Casa Comum
A política nacional e europeia em debate à quarta-feira depois das 23h00.
A+ / A-
Arquivo
Presidenciais, o Irão e o acordo UE-Mercosul
Ouça o programa Casa Comum

Casa Comum

Presidenciais, o Irão e o acordo UE-Mercosul

14 jan, 2026 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam a campanha presidencial, incluindo as tendências das sondagens que marcam os últimos dias. Os comentadores analisam ainda a violência no Irão e o acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

Veja o programa Casa Comum em versão vídeo:

Caa Comum: Presidenciais, o Irão e o acordo UE-Mercosul
Caa Comum: Presidenciais, o Irão e o acordo UE-Mercosul
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.