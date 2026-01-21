No "Casa Comum" desta semana, Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco fazem o rescaldo da primeira volta das presidenciais, lançando interrogações para a segunda volta. No plano europeu, a tensão com os Estados Unidos em torno da Gronelândia e da aplicação de tarifas pela administração Trump dominam o debate do painel residente.
Veja o programa Casa Comum
As duas voltas das Presidenciais e tensão entre Europa e EUA
