Euranet
Casa Comum
A política nacional e europeia em debate à quarta-feira depois das 23h00.
O debate presidencial português e o acordo Europa-Índia
28 jan, 2026 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco fazem um rescaldo do debate entre António José Seguro e André Ventura e analisam ainda o acordo entre a União Europeia e a Índia, aqui com o contributo adicional da eurodeputada Ana Miguel Pedro.

Veja o Casa Comum em vídeo:

