Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco fazem um rescaldo do debate entre António José Seguro e André Ventura e analisam ainda o acordo entre a União Europeia e a Índia, aqui com o contributo adicional da eurodeputada Ana Miguel Pedro.
Veja o Casa Comum em vídeo:
O debate presidencial português e o acordo Europa-Índia
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.