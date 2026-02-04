Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam a resposta técnica e política à catástrofe provocada pela tempestade Kristin na zona centro do país. No plano europeu, a eurodeputada Catarina Martins junta-se à reflexão sobre os mecanismos europeus de ajudas a situações de catástrofe, as opções do Governo de Lisboa e as alegadas inflexibilidades de Bruxelas sobre prazos no Programa de Recuperação e Resiliência.
Tempestade Kristin: o que falhou e a ajuda que não se pediu à Europa
