Uma ministra a sair, um Presidente a entrar e uma Europa a refletir

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam os impactos políticos da eleição presidencial de António José Seguro e da demissão da ministra da Administração Interna. No plano europeu, o painel residente junta-se à eurodeputada Ana Vasconcelos Martins no debate sobre a competitividade europeia, tema forte do retiro de líderes europeus esta quinta-feira na Bélgica.
