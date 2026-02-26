No programa Casa Comum desta semana, Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam o PTRR apresentado pelo Governo e comentam a escolha de Luís Neves para o Ministério da Administração Interna. Na vertente europeia, os comentadores fazem o balanço sobre o que Portugal aproveitou do PT2020 que agora foi fechado e deixam uma nota sobre mais um desacordo europeu sobre a Ucrânia, a cumprir quatro anos de guerra.
Veja o programa Casa Comum em versão vídeo:
Casa Comum: Novos e velhos fundos europeus e um ministro sujeito a sigilo
