Casa Comum
Seguro sucede a Marcelo, enquanto o petróleo ferve no Mundo
11 mar, 2026 • José Pedro Frazão
Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam as primeiras horas da Presidência de António José Seguro e o fim dos 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém. No plano europeu, os comentadores do programa Casa Comum analisam a resposta europeia a uma forte alta do gás e do petróleo na sequência do ataque ao Irão e da retaliação do regime de Teerão no Golfo Pérsico.
Veja o programa Casa Comum em vídeo:
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