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Os partidos, os cargos e a fatura da guerra
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Os partidos, os cargos e a fatura da guerra

18 mar, 2026 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam as medidas de mitigação da subida de preços anunciadas pelo Governo. Os comentadores do programa Casa Comum analisam ainda o impasse criado em torno da eleição dos órgãos externos no Parlamento, nomeadamente para o Tribunal Constitucional. No plano europeu, a socialista e o social-democrata respondem à seguinte pergunta: deve a Europa ajudar os EUA a resolver o bloqueio no estreito de Ormuz?

Veja o Casa Comum em versão vídeo:

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra
Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.

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