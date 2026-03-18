Casa Comum
Os partidos, os cargos e a fatura da guerra
18 mar, 2026 • José Pedro Frazão
Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam as medidas de mitigação da subida de preços anunciadas pelo Governo. Os comentadores do programa Casa Comum analisam ainda o impasse criado em torno da eleição dos órgãos externos no Parlamento, nomeadamente para o Tribunal Constitucional. No plano europeu, a socialista e o social-democrata respondem à seguinte pergunta: deve a Europa ajudar os EUA a resolver o bloqueio no estreito de Ormuz?
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