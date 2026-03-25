Casa Comum
A velha Constituição, uma nova Lusa e um Líbano em polvorosa
25 mar, 2026 • José Pedro Frazão
A socialista Mariana Vieira da Silva e o social-democrata Duarte Pacheco comentam, no programa Casa Comum desta semana, as alterações aos estatutos da Agência Lusa e analisam os desafios da Constituição da República à passagem do 50 aniversário.
Mariana Vieira da Silva antecipa ainda o Congresso do Partido Socialista, a realizar no próximo fim de semana, em Viseu, enquanto Duarte Pacheco comenta a polémica em torno da pensão atribuída pelo Banco de Portugal a Mário Centeno.
No plano europeu, o painel junta-se ao eurodeputado João Oliveira para abordar o conflito no Médio Oriente, na perspetiva dos esforços europeus em defesa do Líbano.
Veja o programa Casa Comum:
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