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A velha Constituição, uma nova Lusa e um Líbano em polvorosa
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A velha Constituição, uma nova Lusa e um Líbano em polvorosa

25 mar, 2026 • José Pedro Frazão


A socialista Mariana Vieira da Silva e o social-democrata Duarte Pacheco comentam, no programa Casa Comum desta semana, as alterações aos estatutos da Agência Lusa e analisam os desafios da Constituição da República à passagem do 50 aniversário.

Mariana Vieira da Silva antecipa ainda o Congresso do Partido Socialista, a realizar no próximo fim de semana, em Viseu, enquanto Duarte Pacheco comenta a polémica em torno da pensão atribuída pelo Banco de Portugal a Mário Centeno.

No plano europeu, o painel junta-se ao eurodeputado João Oliveira para abordar o conflito no Médio Oriente, na perspetiva dos esforços europeus em defesa do Líbano.

Veja o programa Casa Comum:

Casa Comum: a velha Constituição, a nova Lusa e um Líbano em polvorosa
Casa Comum: a velha Constituição, a nova Lusa e um Líbano em polvorosa

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.

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