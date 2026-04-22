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Pedro Nuno Santos de volta, a reforma do Tribunal de Contas e a força de Sanchez na Europa

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Pedro Nuno Santos de volta, a reforma do Tribunal de Contas e a força de Sánchez na Europa

22 abr, 2026 • José Pedro Frazão


A socialista Mariana Vieira da Silva e o social-democrata Duarte Pacheco comentam o regresso de Pedro Nuno Santos, com indiretas para o interior do PS, e ainda a reforma do Tribunal de Contas e a legislação sobre a transparência no financiamento dos partidos políticos. No plano europeu, avaliam o posicionamento político de Pedro Sánchez e do governo espanhola na Europa e abordam a passagem de Lula da Silva pela Europa.

Mariana Vieira da Silva "não se revê" nas acusações de taticismo dirigidas por Pedro Nuno Santos a camaradas de partido no regresso ao Parlamento após auto-suspensão do seu mandato de deputado nos últimos seis meses.

A ex-colega de Pedro Nuno Santos nos governos de António Costa considera que " talvez não tivesse sido boa ideia" que o regresso de o antigo líder – "logo no seu primeiro dia" - passasse por "encontrar uma maneira de se distinguir de todos e mais alguns dentro do partido".

Veja o programa Casa Comum:

Casa comum: Pedro Nuno Santos de volta, a reforma do Tribunal de Contas e a força de Sanchez na Europa
Casa comum: Pedro Nuno Santos de volta, a reforma do Tribunal de Contas e a força de Sanchez na Europa

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.

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