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Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

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Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

13 mai, 2026 • José Pedro Frazão


Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentam o processo de revisão constitucional levantado pelo Chega e analisam a anunciada taxa sobre lucros excessivos na energia. No campo europeu, os comentadores do Casa Comum avaliam os impactos da derrota trabalhista nas eleições locais no Reino Unido e antecipam a possibilidade de conversações entre a Europa e a Rússia sobre a Ucrânia.

Veja o Casa Comum em vídeo:

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer
Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.

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