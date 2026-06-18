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Duarte Pacheco. "Canal de denúncias na PSU faz lembrar a PIDE"

18 jun, 2026 • José Pedro Frazão


No programa "Casa Comum", o ex-deputado do PSD admite que  esse não é o melhor meio para fiscalizar abusos nos apoios sociais. Mariana Vieira da Silva responde com abertura do PS para novas medidas de combate à fraude nas prestações sociais.

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Veja o programa Casa Comum.

O social-democrata Duarte Pacheco está contra a criação de um canal de denuncias de fraude da Prestação Social Única. A medida está contida na versão apresentada pela Ministra do Trabalho, mas o ex-deputado rejeita esse mecanismo.

"Custa-me muito a aceitar. Faz lembrar o antigo regime e todos os informadores da PIDE. Tem que ser o Estado a fazê-lo e ir à procura de pessoas que estejam a receber indevidamente e responsabilizá-las por isso", argumenta Duarte Pacheco no programa " Casa Comum" da Renascença.

O ex-deputado defende mais fiscalização e sustenta que o PS erra ao alegadamente não reconhecer a existência de fraudes nas prestações sociais.

"O Partido Socialista peca por não querer reconhecer que também neste regime de prestações existem excessos e pessoas que recebem indevidamente os apoios", acusa Duarte Pacheco.

PS disposto a apoiar mais fiscalização

Em resposta Mariana Vieira da Silva fala nas "prestações sociais mais escrutinadas que o país tem" para logo a seguir deixar uma garantia. "Se estivesse em causa introduzir aqui novos elementos de fiscalização e controlo, o Partido Socialista não se oporia, porque compreendemos que é importante que esta medida esteja blindada do ponto de vista da sua resposta social", contrapõe a antiga ministra do PS.

Para a ex-governante o Governo está a fazer uma escolha " clara e deliberada" de parceria com o Chega , insistindo em medidas "que sabe que são inconstitucionais" e que "querem misturar o tema dos imigrantes, que todos sabemos que são residuais na recepção deste tipo de apoios sociais".

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A "clarificação" da alegada aliança entre AD e Chega , através da negociação dos temas da nacionalidade, imigração, apoios sociais e legislação laboral, é sentenciada por Mariana Vieira da Silva, lembrando que o PSD " durante muito tempo tentou fazer um discurso de equidistância".

A ex-ministra conclui que o PS só é chamado quando convém. "Quando as medidas são impopulares - como por exemplo as mudanças na contratação pública em todas estas dimensões - é sempre ao Partido Socialista que cabe dialogar e aprovar", critica Mariana Vieira da Silva que afirma que o Chega é o "parceiro preferencial" da AD.

Passos só quer "espevitar o Governo"

Duarte Pacheco comenta ainda o posicionamento público recente de Pedro Passos Coelho, criticando o antigo Primeiro-Ministro por usar linguagem excessiva.

" É uma crítica a Montenegro, porque é ele que, neste momento, lidera o PSD", reconhece o ex-deputado social-democrata, para quem Passos quer "espevitar o Governo a deixar de gerir o dia-a-dia e a avançar com reformas fundamentais para o país".

Quanto a cargos, Duarte Pacheco não tem dúvidas." Se Passos Coelho quisesse assumir algum protagonismo, já o teria feito. Podia ter sido candidato presidencial e hoje seria presidente da República. Não tenho qualquer dúvida sobre isso", afirma Duarte Pacheco na Renascença.

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