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O Estado da Nação e a guerra sem fim na Ucrânia

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O Estado da Nação e a guerra sem fim na Ucrânia

15 jul, 2026 • José Pedro Frazão


O social-democrata Duarte Pacheco e a socialista Mariana Vieira da Silva fazem o balanço do último ano de governação, analisando ainda a polémica recente que envolve o ministro da Administração Interna. No plano europeu, os comentadores do Casa Comum avaliam os últimos desenvolvimentos em torno da defesa europeia e da guerra na Ucrânia, para além do comentário à possível limitação europeia do acesso de menores às redes sociais.

Casa Comum: O Estado da Nação e a guerra sem fim na Ucrânia
Casa Comum: O Estado da Nação e a guerra sem fim na Ucrânia

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.

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