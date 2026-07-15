Casa Comum
O Estado da Nação e a guerra sem fim na Ucrânia
15 jul, 2026 • José Pedro Frazão
O social-democrata Duarte Pacheco e a socialista Mariana Vieira da Silva fazem o balanço do último ano de governação, analisando ainda a polémica recente que envolve o ministro da Administração Interna. No plano europeu, os comentadores do Casa Comum avaliam os últimos desenvolvimentos em torno da defesa europeia e da guerra na Ucrânia, para além do comentário à possível limitação europeia do acesso de menores às redes sociais.
Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.
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