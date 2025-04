O "excesso" do Ministério Público sobre Pedro Nuno Santos e o "desastre" na saúde

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Estando o país a um mês de eleições, Fernando Medina considera que o Ministério Público "não deveria ter dado nota pública sobre uma averiguação preventiva" e, além disso, diz "não ter dúvida nenhuma" de que a denúncia anónima sobre a compra e venda de casas por Pedro Nuno Santos partiu da oposição política. No programa da Renascença, Conversa de Eleição, o antigo ministro das Finanças e militante do PS, realça que "há centenas de anos que se fazem destas campanhas no mundo político". O socialista defende que o Ministério Público deve investigar, mas não comunicar os casos de averiguações preventivas. Fernando Medina considera ainda que, nestes casos, há uma "utilização não criteriosa por parte de alguma comunicação social" que trata estas matérias de forma a "dar cliques". Na sua opinião, não há dúvidas sobre o "porquê" de o caso aparecer a um mês das legislativas. O antigo ministro fala ainda num "traço profundamente negativo que corrói a democracia" e em atores políticos "que se aproveitam num jogo de sombras", defendendo que "era mais interessante saber quem fez a denúncia". Também Miguel Poiares Maduro considera que o problema destes casos "é a forma como são tratados em Portugal" porque se "confunde tudo". O antigo ministro Adjunto e para a Coesão Territorial considera que "não há critério para se diferenciar níveis de responsabilidade" e também "falta de critério" do Ministério Público na "forma como comunica" e critica o MP dizendo que "peca tanto por defeito como por excesso".

Para Miguel Poiares Maduro, há um motivo para o Ministério Público utilizar a expressão "averiguação preventiva". No fundo, é uma "tentativa de apresentar uma solução para um problema que existe" e que passa por se saber "lidar com a abertura de uma investigação em que há dificuldade no tratamento mediático", já que "quando uma pessoa é investigada parece de imediato que é culpada". O antigo ministro do PSD reforça que, perante uma denúncia anónima, o Ministério Público deve investigar, e acredita que se tentasse omitir a investigação seria acusado de "falta de transparência". Miguel Poiares Maduro considera que "só as medidas de coação" é que ajudam a perceber as suspeitas, com "a validação feita por um juiz", e defende que o contexto em que aparece a averiguação a Pedro Nuno Santos é "irrelevante". Saúde: "um problema de fundo" Mudando de tema, e passando a falar sobre as dificuldades no setor da saúde, Fernando Medina fala em "desastre", em "incompetência e arrogância política". Para o socialista, a governação no setor focou-se em "grandes vinganças pessoais".