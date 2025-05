PS e AD juntos? "Para dançar o tango são precisos dois"

Um dia depois de conhecidos os resultados eleitorais, Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro alertam para a reflexão "necessária" sobre o desafio que o resultado "paradoxal" das eleições de ontem representa para o regime político.

No programa Conversa de Eleição, Fernando Medina considera que o Partido Socialista "está no momento mais difícil" depois de ter o "pior resultado". Para o antigo ministro das Finanças, o partido deve ainda assim viabilizar o Governo da AD, mas com condições. "Se na relação com a extrema direita ficar claro que Luís Montenegro a quer combater, se a Iniciativa Liberal não estiver na equação e se houver um compromisso de diálogo permanente com o PS, o partido não deve inviabilizar o Governo", defendeu.

O socialista realça sobre a necessidade de comunicação permanente que "para dançar o tango são precisos dois", e aproveitando a mesma expressão Miguel Poiares Maduro sublinhou que Luís Montenegro sempre soube que assim teria que ser.

Perante os cenários, Miguel Poiares Maduro avisa que há riscos caso o Chega se aproxime ao arco de governação. O social-democrata e antigo ministro do Governo de Pedro Passos Coelho realça que há quem entenda que a melhor forma de resolver as forças populistas é "trazê-las" para dentro do sistema para "tentar normalizar" ao fazer "um abraço de urso". No entanto, Miguel Poiares Maduro considera que com a atual configuração do Chega há riscos. "O Chega pode por um lado assumir a credibilidade de ser força de Governo e continuar a fazer política de separação o que levaria ao Governo a ter ainda menos tempo", defende.