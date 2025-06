Medina acusa AD de ceder ao Chega. "Saída de imigrantes terá impacto penoso"

Fernando Medina defende "integração" como prioridade na imigração e critica enfoque do Governo no programa apresentado esta terça-feira no Parlamento.

No programa Conversa de Eleição, da Renascença, o socialista acusa a Aliança Democrática (AD) de ceder ao Chega “num ponto central”, ao focar-se na “restrição e não na integração”. O antigo ministro das Finanças considera que o Governo “está mal e profundamente errado”, defendendo que a solução para os desafios da imigração passa apenas pela boa “integração”.

Fernando Medina alerta que, “se não for feita a integração, numa próxima recessão económica a saída dos imigrantes terá um impacto extraordinariamente penoso para o país”, sublinhando que são estes trabalhadores que asseguram áreas fundamentais da economia.

Também Miguel Poiares Maduro, apesar de defender uma maior regulamentação da imigração, manifesta-se “preocupado” com as restrições ao reagrupamento familiar. “Acho que foi um erro ter-se flexibilizado excessivamente com as manifestações de interesse, mas reintegrar o reagrupamento familiar com regulamentação clara ajuda na integração dos imigrantes”, defende.

Sobre o destaque dado pelo Governo à Reforma do Estado, Poiares Maduro considera que está a ser criada uma “expectativa” excessiva e que isso pode comprometer o novo ministro da tutela. “Pode vir a sofrer, porque a expressão ‘Reforma do Estado’ é mais do que desburocratização e simplificação”, argumenta.

A mesma posição é assumida por Fernando Medina, que considera um erro o protagonismo dado à Reforma do Estado. Critica ainda o facto de o Governo, “em vez de puxar por matérias de consenso com o PS”, estar a optar por um caminho divergente.

O socialista alerta que as opções políticas do executivo terão implicações transversais e adverte que, se parte da sua política estiver colada ao Chega ou à Iniciativa Liberal, “não podem ser pedidas viabilizações ao PS”.

Relativamente à constituição do novo Governo, tanto Fernando Medina como Miguel Poiares Maduro apontam como aspecto positivo o facto de a pasta da Economia ter ficado com a execução dos fundos europeus. Divergem, contudo, quanto à continuidade de Ana Paula Martins como ministra da Saúde.

Fernando Medina acusa a ministra de ter “destruído a máquina do SNS” por “incompetência” e por lidar com os problemas de forma “leviana”. Já Miguel Poiares Maduro entende que a continuidade se deve a um voto de confiança do Primeiro-Ministro, salientando que “Luís Montenegro será agora responsável” pelas falhas no sector.