EUA no conflito do Médio Oriente. "Risco de retaliação do Irão é incalculável"

Ainda a ferver o ataque dos Estados Unidos da América ao Irão, Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro consideram que é difícil prever as consequências do alargamento do conflito no Médio Oriente.

No programa Conversa de Eleição da Renascença, Fernando Medina destaca que é difícil saber "o nível de repercussão do desiquilíbrio profundo e arrastar de um conflito muito violento por muito tempo". O socialista entende que de acordo com as informações dos serviços norte-americanos "não há nenhuma justificação de ameaça credível" para um "ataque" como do último fim-de-semana. Fernando Medina fala em "aproveitamento" do primeiro-ministro israelita para fazer um ataque às capacidades militares do Irão "forçando" os Estados Unidos a participar.

Miguel Poiares Maduro considera a entrada dos norte-americanos no conflito com o Irão como resultado de "mais uma decisão impulsiva" de Donald Trump. O social-democrata assume que tem "poucas certezas sobre a matéria", mas acredita que a decisão do presidente norte-americano está desalinhada com o que defende a máquina do país. "Há dois dias dizia que o objetivo era eliminar o risco do Irão, ontem já falava de alteração do regime. Temos um Trump que nos dificulta a leitura do que pretende porque ele vai mudando de hora a hora o que pensa", diz.

Face à "imprevisibilidade" do presidente dos Estados Unidos da América, Miguel Poiares Maduro considera ser "muito preocupante que a polícia internacional de uma grande potência seja dirigida pelos impulsos pessoais de alguém e não por uma prática consistente e sólida". "Decisões desta natureza têm que assentar muito mais nessas decisões, do que em como acorda o senhor Trump de manhã", defende.

Sobre a posição da Europa face ao conflito, Miguel Poiares Maduro recorda que há uma posição histórica da Europa sobre Israel que se mantem "moderada, recatada, cautelosa e prudente". Ainda assim, o social-democrata considera que a posição da Europa é também reflexo da "fragilidade da política externa europeia". "Neste mundo, a Europa só é relevante se tiver capacidade de agir em comum mobilizando os recursos dos seus estados. Ora isso não é o caso e neste contexto essa posição tímida é a forma disfarçar o facto de não ter poder real na esfera internacional".