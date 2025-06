Santos Silva "tem todas as condições" para a Presidência, considera Medina

Fernando Medina considera que Augusto Santos silva "tem as condições todas para ser o que entender na democracia portuguesa", mas não adianta se daria ou não apoio a uma eventual candidatura presidencial do socialista e antigo Presidente da Assembleia da República.

No programa Conversa de Eleição da Renascença que foi gravado esta sexta feira no Funchal durante o encontro Fora da Caixa, o antigo ministro das Finanças avançou que se revê na posição de José Luís Carneiro, futuro secretário geral do PS, de se pronunciar sobre as presidências depois das autárquicas, mesmo sabendo que Augusto Santos Silva está a refletir se avança ou não com uma candidatura.