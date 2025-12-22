"Passamos da Spinumviva para a Spinumorta": Medina e Poiares Maduro elogiam arquivamento

22 dez, 2025 • Filipa Ribeiro
Fernando Medina considera que a passagem da Spinumviva para "Spinummorta" - com o arquivamento do Ministério Público ao caso - é "boa para a democracia".
O antigo ministro das Finanças recorda que esteve "isolado na bancada do PS" ao discordar da estratégia de Pedro Nuno Santos - na época secretário-geral dos socialistas - ao validar a queda do Governo e a ida a eleições legislativas devido ao caso que envolvia a empresa familiar do primeiro-ministro.
No programa Conversa de Eleição, da Renascença, Fernando Medina recorda que, assim que o caso se tornou público, "ninguém leu a lei dos titulares políticos que não obriga ninguém que assuma cargos políticos a abdicar do seu património" e lembra que "ninguém foi capaz de mostrar algum ato que Luís Montenegro tenha feito que lesasse o Estado". O antigo deputado do PS e governante afirma estar "satisfeito" por se passar de "Spinumviva para Spinumorta".
Também Miguel Poiares Maduro considera que o caso já tinha ficado encerrado com a reeleição de Luís Montenegro. O antigo ministro do PSD considera que a questão fica agora resolvida legalmente.
A duas semanas do arranque da campanha para as eleições presidenciais, Fernando Medina destaca a queda de Henrique Gouveia e Melo nas sondagens e sublinha a necessidade de perceber para onde está a dispersar o eleitorado. Na leitura do antigo ministro das Finanças, os eleitores estão a regressar à base natural que era André Ventura e a dispersar para a abstenção e indecisão.
Questionado no programa Conversa de Eleição, o antigo governante reforça que António José Seguro deve procurar votos nessas áreas. Medina acredita que vai haver uma "concentração de voto em António José Seguro", candidato que deve durante a campanha "reforçar o carácter da diferenciação como candidato de centro-esquerda".
Fernando Medina acredita que ainda há tempo para que a esquerda se una em torno da candidatura de Seguro e avisa os restantes candidatos que podem estar a "retirar a possibilidade de um candidato de centro-esquerda passar à segunda volta".
Avisa que Catarina Martins arrisca um resultado em torno dos 2%, piorando a situação do Bloco de Esquerda. No caso de António Filipe, pode degradar o PCP. Quanto a Jorge Pinto, Fernando Medina acredita que o candidato apoiado pelo Livre vai piorar o "score".
Já Miguel Poiares Maduro, que integra a candidatura de Luís Marques Mendes, acredita que o candidato apoiado pelo PSD deve consolidar a imagem de alguém "moderado, centristas e capaz de construir pontes" junto do eleitorado durante a campanha.
Fernando Medina deixa várias críticas à campanha do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. O antigo ministro das Finanças considera que "é uma vergonha" o que João Cotrim de Figueiredo está a fazer, ao "procurar atirar lama sobre a idoneidade de outros candidatos como o rival mais direto Luís Marques Mendes".
Para antigo governante o partido de Cotrim de Figueiredo "recebeu financiamento para promover uma campanha ideológica" e considera que se Cotrim de Figueiredo tivesse "honra própria" também divulgava a lista dos financiadores da Iniciativa Liberal".
Em causa está a denúncia anónima sobre a empresa familiar de Luís Marques Mendes, caso que levou o candidato a divulgar a sua lista de clientes depois da Procuradoria Geral da República ter decidido não abrir qualquer inquérito.
Para Fernando Medina o que aconteceu não é escrutínio, mas antes "andar atrás de uma tentativa de um candidato difamar outro" e admite que no lugar de Luís Marques Mendes não teria divulgado a lista de clientes.
Já Miguel Poiares Maduro membro da candidatura presidencial de Luís Marques Mendes, critica a abordagem da comunicação social à denúncia anónima feita sobre a empresa familiar do candidato presidencial.
O social-democrata considera "lamentável" que uma "denúncia anónima que, como o próprio Ministério Público veio dizer que não tinha qualquer fundamento mínimo ou indício de qualquer crime" seja notícia no meio de uma campanha eleitoral.
Miguel Poiares Maduro lamenta também por outro lado o que considera terem sido um "conjunto de insinuações muito infelizes" que surgiram dos adversários de Marques Mendes nestas eleições presidenciais.
Fernando Medina está satisfeito coma decisão do tribunal que obriga a retirada dos cartazes sobre ciganos de André Ventura. O antigo deputado do PS considera que casos como "este" devem ir para tribunal porque é a "única entidade capaz de determinar se se passou ou não da linha do que é a convivência de uma sociedade democrática".
Para Fernando Medina os cartazes procuram "tentar normalizar um discurso de ódio" contra os ciganos o que é "constitucionalmente proibido" e recorda que "não se consegue combater fenómenos políticos de extremismo, de radicalismo, de exclusão na base da sua internalização no debate democrático normal". "Nós não conseguimos responder com plumas a pedras e facas e tiros, e por isso temos que ser firmes na defesa das leis que nós próprios democratas fizemos", afirma.
Já Miguel Poiares Maduro diz ter reservas sobre a legalidade dos cartazes uma vez que considera que a frase "Os ciganos têm que cumprir a lei" está no limar jurídico de ser uma discriminação. " Tem um claro objetivo discriminatório, mas está escrito de forma para invocar que não discrimina que se limita a dizer que relativamente àquele grupo, como para outros, têm que cumprir a lei", explica.
Para Poiares Maduro a principal forma de combater os cartazes e a sua mensagem política é no campo político.
No programa desta semana, Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro analisam ainda as declarações de Fernando Alexandre - ministro da Educação sobre os estudantes de rendimentos baixos e as residências universitárias. Os dois concordam que a polémica frase foi retirada do contexto, mas Fernando Medina realça que Fernando Alexandre "tem que ter mais cuidado na forma com que se exprime" e considera que o ministro não pode dizer o que disse sobre a gestão e a degradação quando é o responsável pelas infraestruturas. O antigo ministro das Finanças sublinha ainda que a solução defendida pelo ministro de polarizar as residências universitárias para alunos com capacidades financeira pode levar alunos desfavorecidos a ficarem fora do ensino superior por não conseguirem alojamento.