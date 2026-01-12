Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Conversa de Eleição
A semana começa com a análise de Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro sobre o que se passa no país. Às segundas-feiras é dado o pontapé de saída com a conversa política que faltava. Para ouvir na Edição da Noite, depois das 23h. Conversa de Eleição é um programa com moderação da jornalista Filipa Ribeiro que pode ouvir também em podcast.
No programa Conversa de Eleição desta semana, Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro analisam os últimos desenvolvimentos da campanha eleitoral das Presidenciais e comentam ainda os novos casos que agitam a Saúde e, em particular, o setor da emergência médica.
Veja o Conversa de Eleição em versão vídeo:
Conversa de Eleição: Presidenciais e emergência na Saúde
