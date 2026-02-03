Poiares Maduro: "MAI tem tido dificuldades na comunicação política"

Miguel Poiares Maduro, antigo ministro do PSD, considera que a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, "não se sente muito à vontade" na "comunicação política", na sequência das declarações públicas da governante sobre a depressão Kristin.

Durante o programa Conversa de Eleição, da Renascença, o social-democrata descreve a ministra como uma "pessoa intelectualmente superior", mas assume que Maria Lúcia Amaral "tem tido dificuldades" no momento de comunicar.

"A Ministra da Administração Interna - que é uma pessoa intelectualmente superior e que eu recomendaria para imensas funções - do ponto de vista da comunicação política, é uma pessoa que, claramente, não se sente muito à vontade. E isso não deixa de ser uma componente importante do exercício de funções, e ela tem tido dificuldades com isso, parece-me óbvio", afirma Poiares Maduro.

Do outro lado da mesa, Fernando Medina, antigo ministro das Finanças do PS e ex-presidente da Câmara de Lisboa, estabelece um padrão de "ausência de capacidade política flagrante" da ministra da Administração Interna.



Medina lamenta o que considera ser uma "enorme incapacidade em comunicar" e "alheamento" sobre alguns temas que tutela.

Gestão do Governo: começou mal, melhorou depois

Sobre a reação do Governo a toda esta crise, Miguel Poiares Maduro reconhece que "nunca haverá preparação suficiente" para uma das "maiores tempestades de sempre em Portugal". No entanto, avisa: "Isso não quer dizer que nós não pudéssemos ter feito mais em termos de prevenção e que não pudéssemos ter feito mais na resposta imediata àquilo que aconteceu".

O antigo ministro de Passos Coelho lembra que provavelmente este tipo de fenómenos metereológicos vão ser mais frequentes em Portugal e reconhece que houve falhas na comunicação: "O Governo não reagiu muito bem ao nível comunicacional, não foi eficaz, isso foi óbvio". Quanto à resposta do Executivo no geral, acredita que melhorou nos últimos dias, com o anúncio dos vários apoios por parte de Luís Montenegro.

"O Governo agiu bem, quer ao nível da liderança que atribuiu a este processo, quer ao nível da amplitude de apoios que anunciou e dos meios financeiros que mobilizou para esses apoios", defende Miguel Poiares Maduro.